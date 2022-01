Em ‘O Clone’, Dona Jura vai para cima de Maysa após prisão de Xande: ‘Eu te arrebento’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Dona Jura (Solange Couto) vai mostrar para Maysa (Daniela Escobar) que ninguém mexe com o filho dela. A dona de restaurante vai armar um verdadeiro barraco e partir para cima da dondoca na trama.

Tudo começará após a vilã armar para que Xande (Marcello Novaes) seja preso, na tentativa de terminar o relacionamento do segurança com sua filha. A notícia chegará aos ouvidos de Jura e ela pedirá para Miro (Raul Gazolla) levá-la até a mansão dos Ferraz.

“A senhora não acha a gente ir para a delegacia antes?”, dirá o rapaz. “Se você quiser ir embora, pode ir. O que eu queria de você eu já tenho, que é estar aqui. Agora essa mulher vai ter que falar comigo e me encarar”, rebaterá ela.

“É você que tá dizendo que meu filho é ladrão? Desce aqui para falar isso perto de mim! Desce daí se tu é mulher, vem cá!”, gritará Jura ao ver Maysa na sacada da mansão. Dalva (Neusa Borges) tentará acalmar os ânimos enquanto a ricaça comentará de longe: “Que nível”.

“Ela vai ter que dizer na minha cara, olhando no meu olho, que meu filho é ladrão”, gritará a dona de restaurante. “Bem que eu falei para o meu filho não se misturar com esse tipo de gente. Você não tem moral para conviver com um filho que nem o meu”, completará.

Com medo de uma possível surra, Maysa pedirá para chamarem os seguranças. “Ôh Maysa, você não tá vendo que a mulher está nervosa?”, responderá Dalva. “Eu não tô nervosa coisa nenhuma! Quem vai ficar nervosa é essa perua aí!”, rebaterá Jura.

“Você ainda não me viu descer do morro, minha filha. Eu desço ele bonito, com uma lata d’água na cabeça, com a mão na cintura… Eu me espalho e ninguém me junta! Né brinquedo, não!”, ameaçará a mãe de Xande.

Com a chegada dos seguranças, Dona Jura faz uma última ameaça e deixa Maysa tremendo de medo. “Vou te avisar um negócio: eu vou, mas eu vou voltar! Não te peguei hoje, mas amanhã ou qualquer dia eu te arrebento. Tu vai ver só! O tempo que o meu filho ficar preso naquela delegacia, tu vai ficar no hospital que eu vou te botar. Quando eu prometo, eu cumpro. Promessa de Jura não é brinquedo, não! Mexe comigo, mas com meu filho, não!”, finalizará.