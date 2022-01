Em ‘O Clone’, Jade dá surra em Ranya após flagrá-la maltratando Khadija

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) descerá do salto e partirá para cima de Ranya (Nívea Stelmann) após flagrar a segunda esposa de seu marido maltratando sua filha, Khadija (Carla Diaz).

Tudo começará após a moça jogar na cara da criança que Jade era apenas a babá dela e não mais a esposa do empresário. “Você não é dona dessa casa, quem é dona dessa casa é o meu pai”, rebaterá a menina. Ela chamará a criança de pirralha, mas se arrependerá do xingamento.

“Você não fala assim com a minha filha”, gritará Jade ao perceber o insulto. “Eu falo do jeito que eu quiser, Jade”, dirá Ranya debochada. Nesse momento a mocinha partirá para cima da segunda esposa de seu marido sem dó, nem piedade.

“Você não vai gritar com a minha filha”, falará Jade. A gritaria será tanta que Said terá que separar as duas. Vendo a confusão que causou, Khadija fingirá um desmaio para tentar acabar com a discussão calorosa.