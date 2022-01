Em ‘O Clone’, Jade deixa Zoraide chocada com revelações sobre Said: ‘Precisa saber’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) finalmente terá um alívio com a chegada de Zoraide (Jandira Martini) no Brasil. A mocinha deixará a amiga chocada com as revelações que fará sobre o que Said tem feito com ela.

Telefone bloqueados, seguranças na porta e perda da liberdade, são apenas alguns pontos tocados por Jade. “Eu to prisioneira aqui. Não posso sair, não posso telefonar, não posso nada. Nem Latiffa (Letícia Sabatella) eu consegui ver ainda“, falará.

“Seu tio Ali (Stênio Garcia) precisa saber disso. Eu vou à casa de Latiffa ligar para ele“, dirá a amiga preocupada com a situação de Jade. Logo depois, a mocinha fará um pedido para Jandira que deixará a veterana chocada.

“Se você disser que vai ligar para o tio Ali, ele não vai dizer não para você. Você diz que vai ligar para o tio Ali mas, na verdade, vai ligar para o Lucas (Murilo Benício). Ele pode ajudar a gente, pode me esconder, me mandar de volta para o Marrocos. Ele tem influência e nós não temos nenhuma“, falará com sinceridade.