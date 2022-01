Em ‘O Clone’, Jade se humilha para Ranya após Said a separar de Khadija; entenda

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) enfrentará tempos difíceis após enfrentar a ira de Said (Dalton Vigh). O ricaço devolverá a mocinha para sua família no Marrocos e a separará de Khadija (Carla Diaz), sua filha.

Ela até tentará fugir com a pequena, mas não conseguirá. Durante a despedida, Ali (Stênio Garcia) não acompanhará a sobrinha por ter vergonha do acontecido. Mohamed (Antonio Calloni) será o responsável por seguir com Jade até o aeroporto.

“Vamos, o motorista está esperando”, falará Said com pressa. A ex-mulher pedirá para ter um momento sozinha com Ranya, a fim de fazer um pedido para a moça. “Será que eu poderia me despedir de Ranya?”, perguntará Jade. Ele autorizará ela a falar com a rival.

Na conversa, a mocinha apelará para os sentimentos da segunda esposa e implorará para que ela não diga para Said sobre os planos que foram ouvidos por Ranya na noite anterior.

“Ranya, pelo amor de Deus. Não conta nada do que você ouviu para ele. Eu estou nas suas mãos. Você também vai ter um filho um dia e saberá o que eu estou sentindo”, dirá Jade desesperada. Ranya ficará assustada com o estado dela e concordará em guardar segredo.

Said apressará a moça para ir embora e ela fará um pedido. “Me deixa dar um beijo na Khadija? Por favor, eu juro que não peço mais nada para você”, dirá. O ricaço negará e se manterá firme em sua posição.

“Você que não vai ver a Khadija nunca mais, e eu não vou ter remorsos”, pensará Jade já planejando seus próximos passos.