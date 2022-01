Em ‘O Clone’, Jade toma medida desesperada após hospitalização de Lucas: ‘Não tenho medo’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) estará totalmente cego pelos ciúmes de Jade (Giovanna Antonelli) e mandará seus homens irem atrás de Lucas (Murilo Benício). Com a medida, o mocinho vai parar no hospital após o encontro indesejado com os capangas.

Mesmo com o acontecido, Jade dará um jeito de visitar o amado no leito. “Entende uma coisa, eu não volto atrás, nada mais vai me deter, eu enfrento qualquer coisa, a gente vai ficar junto”, dirá ele ao ver a mocinha. “Eu também! Eu enfrento qualquer coisa, não tenho medo de mais nada”, afirmará ela.

“Assim que eu puder sair dessa cama, vou atrás de você onde quer que você esteja. Há de ter um lugar pra nós dois nesse mundo tão grande”, prometerá ele. Logo depois, Jade falará sobre seus planos para se livrar de Said o mais rápido possível.

“Enquanto isso eu vou conseguir meu divórcio, eu vou fazer Said me repudiar”, revelará. Os dois se beijarão para selar o compromisso de lutarem com todas as forças pelo amor.