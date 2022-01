Em ‘O Clone’, Latiffa é pega aos prantos e faz confissão para Mohamed: ‘Tenho medo’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, finalmente chegará o tão aguardado dia do segundo casamento de Said (Dalton Vigh), mas Latiffa (Letícia Sabatella) não estará bem e aparecerá chorando sozinha.

O medo da mocinha é de que seu marido, Mohamed (Antonio Calloni), siga o exemplo do irmão e também queira se casar pela segunda vez. O vendedor flagrará a esposa aos prantos e a questionará sobre a motivação. “A sua prima não está triste e você que está“, comentará ele.

“Eu tenho medo que aconteça comigo. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa e você mude de ideia“, confessará ela. “Mas o que pode acontecer? Fala, o que pode acontecer?”, perguntará ele.

“Eu não sei. Mesmo que tivesse um parente meu que fosse amaldiçoado. Mesmo que tivesse um escândalo na minha família e ficasse coberta de vergonha. Mesmo assim, você ia querer ficar só comigo de esposa?“, rebaterá ela.

“Vai se arrumar para o casamento que você vai ficar muito mais bonita do que a noiva. Vai, se não a gente se atrasa“, falará ele ao sair do quarto. A resposta do amado não deixará ela mais aliviada e Latiffa irá para o casamento extremamente preocupada.