Em ‘O Clone’, Maysa despreza Lucas e se encontra com Said: ‘Volta patética’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Maysa (Daniela Escobar) dará os primeiros passos na sua vingança contra Lucas (Murilo Benício). A vilã mostrará todo o seu desprezo ao vê-lo chegar imobilizado após o incidente no Marrocos.

Puro luxo e usando o colar que ganhou de Said (Dalton Vigh), ela desprezará o marido e chegará até a “zombar” do seu estado de saúde. “Eu caí das nuvens e você do terceiro andar. Eu não lembro quem disse isso, mas é verdade. É melhor cair das nuvens do que do terceiro andar”, disparará ela.

Irônica ela ainda dirá que a volta dele foi de dar vergonha: “Que volta patética, Lucas”. Ele não cairá do deboche dela, mas a vilã continuará. “Fugir de um marido exaltado pelos telhados de Fez. É uma historinha até engraçada para um adolescente, na sua idade é patética”, completará ela.

“Agora você é obrigado a ouvir, logo você que nunca teve a menor paciência para saber o que eu sinto. Agora tá aqui, imobilizado, dependente”, falará ela. “Qual a sensação de estar nas minhas mãos? Durante tanto tempo fui eu que estive em suas mãos, imobilizada pela paixão que sentia por você”, completará.

A sessão de tortura não terá acabará tão cedo e ela conversará com ele de frente para o espelho. “Quantas vezes eu vi você nesse espelho penteando o cabelo, colocando perfume, se arrumando todo para encontrar com outra mulher. Eu perguntava, vai sair? E você dizia, um encontro de trabalho”, dirá. Ele pedirá para ela chamar Dalva, mas a vilã se faz de sonsa.

“Eu tô com tanta pressa, Lucas. “Eu tenho um encontro de trabalho”, finalizará ela em provocação antes de se encontrar com Said.