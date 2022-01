Em ‘O Clone’, Maysa humilha Xande e Mel vai para cima da mãe: ‘Nunca me aceitou’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Maysa (Daniela Escobar) vai humilhar Xande (Marcello Noaves) após vê-lo com Mel (Débora Falabella) em sua casa. “Que desperdício”, dirá a vilã sem nenhum remorso.

“Você quer parar de fazer isso? Eu não fico destratando as pessoas que você traz aqui em casa”, falará a jovem. “E nem poderia. Os meus convidados tem nível. Eu só me dou com gente…”, rebaterá a megera que rapidamente será cortada.

“Gente? Você não se dá com gente. Você só se dá com sobrenome. Você não é feliz e não quer que ninguém seja. O que você sabe de mim? Você não sabe nada. Para vocês está ótimo se eu continuar só ganhando medalhas. É isso que eu sou para vocês”, falará Mel sem papas na língua.

“Eu nunca quis que você se afogasse em livros. Mais do que eu sempre incentivei você a se arrumar, sair de casa?”, perguntará Maysa. “Você me incentivou a ser igual a você. Nunca quis saber o que eu queria, o que eu sinto. Nunca me aceitou!”, soltará a jovem.

Maysa continuará a atacar a filha ao falar que ela não se valoriza e não percebe que sua vida está de ponta-cabeça. A herdeira não deixará barato e irá para cima da mãe. “Eu não quero nunca mais escutar você dizer que ficou levando esse casamento por causa de mim!”, finalizará ela.