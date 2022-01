Em ‘Pantanal’, Juliana Paes protagoniza cena de sexo no rio; veja

Cada vez mais próxima de sua estreia, em março, as expectativas do público com o remake de “Pantanal” estão grandes. Em um trailer divulgado para o mercado internacional, Juliana Paes aparece em uma cena de sexo no rio com Enrique Diaz. Os dois serão os pais de Juma (Alanis Guillen), protagonista da trama.

Na web, os internautas comemoraram as novas imagens da trama. “E Pantanal vem muito aí”, escreveu um usuário. “Cada vez mais apaixonado pelas imagens de Pantanal”, pontuou outro.

Confira: