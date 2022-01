Em relacionamento aberto, Tiago Abravanel e marido formaram trisal com Alvxaro

Confinado no “BBB 22”, Tiago Abravanel está liberado para dar selinhos, mas nada de curtir o edredom no reality. Quem deu a orientação foi seu marido, o produtor Fernando Poli, que vive um relacionamento aberto com o ator.

Segundo informações do Jornal Extra, o casal chegou a formar um trisal com o influenciador Alvxaro, durante a “Farofa da Gkay”. Ele também foi cogitado para participar da nova temporada do reality global no time do camarote.

Através dos comentários do perfil de fofocas “Rainha Matos”, o Youtuber confirmou a informação a respeito do trisal. “Onde come um, come dois rainha, avisa”, escreveu.