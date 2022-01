Em Salvador, Silvero Pereira dança O Kannalha e web comenta: ‘Representou a Bahia’

Silvero Pereira, ator que esteve em destaque na novela “A Força do Querer”, está curtindo férias em Salvador e não deixa de compartilhar os melhores momentos da viagem em seu perfil do Instagram.

O artista confirmado no remake de “Pantanal”, esteve no bar Âncora do Marujo, palco da arte transformista na capital, na última quinta-feira (7), e até conheceu um tradicional restaurante na Praia do Flamengo.

Mas, o que chamou atenção da web, foi a “meteção” de dança ao som de O Kannalha. Em um vídeo todo produzido onde representa os lados feminino e masculino, o ator foi notado pelo cantor após dublar a música “Fraquinha”.

“Silvero Pereira tem a senha”, escreveu ele em seu perfil do Instagram. “Tem que respeitar”, respondeu o ator. “Máximo de respeito”, disse o cantor em resposta. Nos comentários, internautas não deixaram de elogiar Silvero. “Eu tô preso nesse vídeo, socorro”, escreveu um fã. “Representou a Bahia metendo dança’, pontuou outro.

Veja o vídeo: