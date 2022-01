Em seu primeiro dia no ‘BBB 22’, Linn da Quebrada derruba tabus e emociona público

Linn da Quebrada mal entrou na casa do “BBB 22” e já possui um compilado de grandes momentos que emocionaram a web. A atriz que já participou da série “Segunda Chamada”, da TV Globo, chegou na casa mais vigiada do Brasil na tarde da última quinta-feira (20).

Anastácia livre

A participante do camarote já chegou levando informações poderosas para o público durante sua entrada no “Big Brother Brasil”. Na camisa usada por Linn da Quebrada, aparece a estampa de “Anastácia Livre”, símbolo da luta de uma voz negra e feminista.

Através de seu perfil do Instagram, a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, falou sobre a potência do símbolo que apareceu em rede nacional.

“Quando você entende que tudo é político e que imagens passam informações poderosas! Ao chegar na casa mais vigiada do país, a Linn da Quebrada não entra sozinha, ela carrega no corpo a imagem de Anastácia, mas não aquela amordaçada, mas sim uma Anastácia livre e sorrindo! Isso é ter consciência do poder político dos seus atos! Como eu amo e admiro a Lina!”, escreveu.

Discurso emocionante

Com o time completo, os participantes resolveram fazer um momento de apresentação e mais uma vez, a atriz se destacou com palavras que emocionaram os colegas de confinamento.

“Sou determinada, sou corajosa, mas sou muito medrosa. Sou complexa, sou contraditória. Trabalho com o erro, com a falha, com o fracasso. Eu sou o fracasso. Eu fracassei. Sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti”, disse.



“Essa mina é fod*”

As aspas de Pedro Scooby vieram após a cantora fazer uma interpretação de “Serei A”, uma de suas músicas.

“Mas não se esqueça

Levante a cabeça

Aconteça o que aconteça

Continue a navegar”, diz um trecho da canção que arrancou elogios dos colegas de confinamento.