Em show com Armandinho, Morgana Moreno e Marcelo Rosário se apresentam na sala do Coro

Em show especial do novo álbum, a flautista Morgana Moreno e o violonista Marcelo Rosário se apresentam na quinta-feira (20), às 20h, na Sala Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, com a participação de Armandinho Macedo. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

A dupla, que morou seis anos na Europa, terá o show como reencontro com a música brasileira. No repertório, clássicos do choro, releituras da MPB e músicas do convidado da noite.

O novo álbum da dupla é composto por nove faixas autorais, que contemplam os mais diversos gêneros nacionais como o samba, choro e forró, e serão presença confirmada na noite.

SERVIÇO

Quando: 20 de janeiro de 2022 (quinta-feira), às 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Classificação etária: Livre

VENDAS

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves ou no site da Sympla (www.sympla.com.br)