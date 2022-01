Em último post, Elza Soares declarou torcida para Linn da Quebrada no ‘BBB’: ‘Arrebenta’

A última postagem de Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira (20), no Twitter foi declarando torcida para Linn da Quebrada no Big Brother Brasil 22. Quando a lista oficial de participantes saiu, a cantora fez questão de manifestar apoio a amiga.

“Minha Linn entrou no BBB Arrebenta, menina. Te amooooo”, escreveu Elza.

Foto: Reprodução / Twitter

Linn e Elza fizeram um projeto juntas, o “Meu Bairro, Minha Língua”, com o músico Dino D’Santiago. O projeto, do Museu da Língua Portuguesa, teve lançamento de música, websérie e um clipe, que farão parte do acervo da instituição.