Em ‘Um Lugar ao Sol’, Christian cai em golpe de Bárbara: ‘Meio milhão de reais’

Por essa ninguém esperava! Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) descobrirá que caiu em um golpe arquitetado ao se casar com Bárbara (Alinne Moraes).

Tudo começará quando o jovem começar a se envolver com Lara (Andréia Horta). Ele mentirá para a mocinha ao falar que está solteiro e os dois se descuidarão nos momentos de troca de afeto. A ricaça flagrará os pombinhos juntos e estará disposta a se vingar do marido custe o que custar.

Furiosa após pegar os dois aos beijos, ela rapidamente acionará o advogado da família para falar sobre uma cláusula do acordo pré-nupcial que fez com Christian sem ele saber. Ao tratar dos detalhes do divórcio, o mocinho tomará um susto com a descoberta.

“Eu saio sem nada, tudo certo, desde que eu possa sair”, dirá o farsante. “Maravilha. Brigar é tudo o que eu não quero. Mas a questão é que, para sair, você vai ter que pagar”, alertará ela.

“Como na época eu mesma não estava acreditando na sua mudança repentina, eu fiz questão de me proteger. Dá uma olhada na cláusula 19 e você vai entender. Em caso de infidelidade, a parte que traiu deve uma indenização à outra”, explicará Bárbara. “Indenização?”, dirá ele incrédulo.

“Está tudo aí, pode conferir. De qualquer forma, se você preferir, eu resumo: se você quer se separar, Renato, saiba que você me deve meio milhão de reais”, rebaterá a ricaça. Christian ficará chocado com a informação, mas Bárbara dirá que não abre mão de seus direitos.