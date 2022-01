Em ‘Um Lugar ao Sol’, Christian conta toda a verdade para Bárbara: ‘Meu nome não é Renato’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) revelará toda a verdade por trás do roubo de identidade do irmão gêmeo para Bárbara (Alinne Moraes). As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Após o mocinho levar uma facada para proteger o filho de Ravi (Juan Paiva) e ficar à beira da morte, ele passará alguns dias em coma, mas conseguirá se recuperar. Já consciente, ele poderá receber visitas e sua esposa será a primeira a aparecer no local.

“Talvez tudo isso tenha acontecido como um sinal, para eu me dar conta do quanto tentar te fazer mal faz mal a mim também. Essa facada atingiu o meu coração. E por isso eu te imploro: esquece o que eu disse. Era ciúme, dor, desespero”, dirá ela se desculpando por tudo.

“Eu é que deveria ter morrido”, falará ele após o discurso emocionado. “Não diz isso, nem de brincadeira. Ninguém morreu, a criança está bem, graças a você”, rebaterá ela.

“Foi um acerto do Renato comigo”, responderá ele. “Como assim, Renato? Você está confuso”, falará sem entender o que está acontecendo. “Eu nunca estie tão lúcido. E o meu nome não é Renato”, revelará o mocinho.

Bárbara ficará assustada com a revelação e chamará as enfermeiras, que darão medicamentos para o ricaço dormir. “Não fica impressionada. Essa oscilação de consciência nesse momento é normal. Assim como a agitação, o impulso de tentar sair”, dirá a profissional.

“É que ele olhou pra mim de um jeito que… Não sei, parecia que ele estava consciente”, dirá Bárbara ainda em choque com a situação. A enfermeira tranquilizará a vilã dizendo que esse tipo de situação é recorrente no hospital. Ela aceitará, mas continuará com a pulga atrás da orelha.