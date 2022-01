Em ‘Um Lugar ao Sol’, Lara transa com ‘cunhado’ e se arrepende de traição: ‘Culpada’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Lara (Andréia Horta) não resistirá ao charme de seu eterno amor e transará com o próprio “cunhado” após a aproximação dos dois.

Tudo começará após o firmamento da parceria que foi oferecida por Christian/Renato (Cauã Reymond) para a cozinheira. Ela até tentará resistir, mas acabará na cama com o farsante.

Após a noite de amor, Lara cairá no choro ao se arrepender da traição. “Que foi?”, perguntará ele. “É que… É difícil pra mim porque volta muita coisa”, explicará ela. Disposto a conquistar a cozinheira, o empresário pedirá um juramento para ela. “Promete que a gente não vai desistir? ”, dirá.

“Prometo. É claro que não, é só que eu me sinto culpada, eu acho… Eu sei que, de onde ele estiver, ele quer o meu bem, quer que eu siga em frente, mas… Não é algo racional”, responderá ela confusa com a situação.

“Justamente. Não é racional abrir mão do que a gente acaba de viver junto. Isso aqui fala mais do que qualquer coisa. É a nossa conexão que está dizendo”, rebaterá Christian no maior estilo Bárbara (Alinne Moraes) de manipular as situações.