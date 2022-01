A gestão de uma empresa deve ser feita considerando os fatores internos e externos que impactam diretamente no resultado da marca no mercado. Por isso, o entrante no empreendedorismo deve se atentar a diversos fatores inerentes ao mercado na era digital.

Empreendedorismo: fatores internos e externos impactam na gestão atual

Assim sendo, a gestão empresarial deve ser feita de forma holística, por isso, ela é um desafio para o empreendedor. Visto que muitos empreendedores entram no mercado focando na sua atividade principal, uma vez que a maior parte dos entrantes no mercado dominam o fluxo operacional do negócio.

Os processos operacionais devem ser desenhados e alinhados

Entretanto, embora esse fluxo deva ocorrer sem gargalos, é necessário que a empresa faça uma correta administração dos fluxos, de modo que os processos operacionais sejam desenhados e alinhados para que a empresa não perca o foco de sua atuação na era digital.

Vários fatores implicam na mudança do comportamento de compra do cliente

A volatilidade do mercado deve ser considerada no plano de negócios da empresa, de modo que vários fatores implicam na mudança do comportamento de compra do cliente em diversos aspectos. Sendo assim, uma gestão deve ser feita de forma holística e direcionada.

Faça uso de estratégias de gestão

Por isso é importante que o empreendedor faça uso de estratégias de gestão, como a matriz Swot, por exemplo, já que esta ferramenta permite que a empresa estude os fatores externos não controláveis e fortaleça os seus pontos positivos.

Evite ficar aquém do seu potencial de mercado

Dessa forma, é possível analisar o cenário atual e entender o que o concorrente está entregando ao seu público, de modo que o empreendedor possa evitar que fique aquém do seu potencial de mercado. Pois, ainda que a ideia do negócio seja inovadora, ela deve chegar até o público-alvo de maneira rápida, já que o fluxo na era digital se modifica de forma abrangente.

É fundamental que o empreendedor considere a volatilidade do mercado

Sendo assim, é fundamental que o empreendedor considere a volatilidade do mercado, dentre outros aspectos para que possa direcionar a sua entrada no seu segmento de atuação, corroborando a sua missão, visão e valores.

Direcione seus projetos e seu orçamento

Portanto, a gestão no empreendedorismo deve considerar fatores internos, externos e tecnológicos; de modo que a empresa não entre em obsolescência por falta de direcionamento e de investimentos em projetos resolutivos.