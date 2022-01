Empresa elenca 5 dicas para melhorar o currículo em 2022

No mercado de hoje, as empresas recebem dezenas, senão centenas de currículos todas as semanas.

Por isso, o principal objetivo de um candidato deve ser se destacar, buscando formas de apresentar adequadamente suas competências e aptidões, ao criar um currículo mais organizado e coeso.

“A análise do currículo do candidato é a primeira etapa de qualquer processo seletivo e aprimorar o seu dá a você uma chance maior de ser notado pelos gerentes de contratação”, afirma Felipe Calbucci, Diretor de Vendas do Indeed Brasil.

Melhorar seu currículo também garante que você esteja apresentando suas qualificações mais relevantes para o emprego ao qual está se candidatando. Abaixo você confere 5 dicas para melhorar seu currículo. Acompanhe!

Mantenha a organização

Você Pode Gostar Também:

O melhor candidato pode ser eliminado de um processo seletivo sério por causa de um currículo confuso. Isso não significa que suas qualificações e experiências não sejam relevantes para o trabalho, apenas que a apresentação é o primeiro passo para mostrá-las ao seu futuro empregado.

Clareza e legibilidade devem ser suas prioridades ao organizar um currículo, então você não precisa ser um designer profissional ou usar templates elaborados, de fato, menos é mais neste caso: use fontes, tamanhos e subtítulos em negrito de forma concisa, para classificar as informações por relevância.

Uma boa dica é agrupar seu currículo por seções, como Contato, Objetivo ou Resumo de Carreira, Experiências, Educação e Habilidades.

Outro ponto importante é que a seção de Contato deve estar sempre no topo do seu currículo e incluir seu nome e sobrenome, endereço, email e telefone.

Se você não se sentir confortável em inserir seu endereço residencial completo, basta listar sua cidade e estado.

Dependendo do emprego para o qual você está se candidatando, você também pode incluir suas plataformas de mídia social, blog ou site, mas lembre-se de revisar todos eles antes de colocá-los em seu currículo.

Use um formato cronológico reverso

Ao listar suas experiências, prefira fazê-lo em um formato cronológico reverso. Isso porque a maioria dos empregadores e sistemas de análise de candidatos preferem este formato, que apresenta suas informações em uma linha do tempo fácil de entender.

Ao listar suas experiências de trabalho, comece com sua posição mais recente no topo, seguido pelo restante de suas posições em seguida. Você deve incluir as empresas para as quais trabalhou, o cargo que ocupou e as funções específicas que desempenhou em sua função.

Você também pode incluir quaisquer conquistas ou prêmios significativos recebidos em empregos anteriores que você ocupou.

Combine a descrição do cargo com suas habilidades

Seu currículo precisa mostrar que você é o melhor candidato para a vaga. É por isso que é tão importante ler e revisar a descrição da vaga: para entender totalmente a função para a qual você está se candidatando.

Em seguida, determine como suas qualificações se alinham com o trabalho e organize seu currículo de uma forma que melhor destaque essas qualidades. Uma boa dica é usar palavras-chave da descrição da vaga para enfatizar suas qualificações relevantes.

Ainda neste ponto, você deve sempre reorganizar seu currículo de acordo com a vaga para a qual está se candidatando.

O que significa que nem todas as suas experiências podem passar pela seleção, e tudo bem: vise a qualidade, não a quantidade (um currículo extenso e com várias páginas só o apresentará como alguém desorganizado, em vez de experiente). Essa seleção e revisão podem levar mais tempo, mas também resultarão em mais entrevistas no final.

Quantifique suas conquistas

Considerando que o seu é um entre provavelmente centenas de currículos, quantificar suas conquistas é uma ótima maneira de ter certeza de que você se destaca.

Por exemplo, você pode dizer que “aumentou as vendas em 30% em menos de três meses”. Isso não apenas informa às empresas que você aumentou as vendas de sua equipe, mas também explica até que ponto você fez isso e em que prazo.

Ter essas informações ajuda os gerentes de RH a entender melhor suas habilidades únicas e também pode ser um ponto de discussão para sua entrevista posteriormente.

Revise seu currículo

Assegure um currículo sem erros, revisando-o antes de enviar. Espere algumas horas depois de terminar e leia-o, corrigindo quaisquer erros ortográficos e gramaticais.

Você pode até mesmo pedir a um amigo para revisar isso para você. Isso não apenas mostrará que você é organizado, mas também seu profissionalismo e atenção aos detalhes.

Por fim, segundo Calbucci, grande parte dos processos de contratação hoje em dia acontecem online com o suporte de plataformas digitais. Por isso, certificar-se de que seu currículo está adaptado para dispositivos digitais é muito importante.

“Alguns empregadores revisam seu currículo em um dispositivo móvel ou tablet, então, embora o PDF possa ser sua primeira escolha de formato, você deve considerar ferramentas como o Indeed Resume, plataforma gratuita que otimiza o seu currículo para qualquer formato, garantindo que o seu envio seja responsivo e legível em todos os formatos digitais, além de auxiliar os recrutadores na busca pelas qualificações que mais desejam em um candidato”, finaliza Calbucci.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Indeed.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio Brasil não terá nenhum tipo de inscrição direta em 2022. Entenda.