Empresa que emite relatórios de valuation para pequenos e médios desponta no mercado

O administrador Paulo Eduardo Ballestrin, 33 anos, e seu sócio, o programador Dimas Pante, 34 anos, sempre quiseram trabalhar com softwares que prestassem algum tipo de serviço à sociedade. Percebendo que nem todos os pequenos e médios empresários podiam desembolsar milhares de reais em relatórios de valuation, uniram o desejo em prol dessa categoria: desenvolveram a Valutech, especialista em entregar um relatório detalhado, baseado em dados específicos do mercado. A empresa, no ar desde outubro, já emitiu mais de 100 relatórios e não pretende parar mais.

Conhecer o valor da empresa no mercado, nem sempre é uma situação simples, principalmente para pequenos e médios proprietários. Diversas variáveis devem ser levadas em conta, como possibilidade de rendimentos futuros, consideração de ativos e passivos, valor de patrimônios, contas a receber, entre outras influências externas.

Devido a estas análises que devem ser realizadas minuciosamente, grande parte das empresas de pequeno porte são vendidas por valores bem inferiores, o que prejudica o proprietário que em alguns casos recebe apenas uma fração do que realmente poderia adquirir com o negócio.

Paulo Eduardo Ballestrin e Dimas Pante reconheceram essa deficiência no Brasil. Ballestrin possui certificado em valuation nível avançado pela universidade de New York (NYU), da qual recebeu aulas com o professor Aswath Damodaran, o “guru” das avaliações. Dimas Pante, é programador certificado em segurança de dados e em Economia Comportamental pela Universidade de Toronto. Juntos, fazem a Valutech.

A Valutech foi fundada oficialmente em outubro, mas já recebeu investidores que acreditaram na proposta do time. Entre eles, um amigo e cliente que pretendia vender parte da empresa em que tinha sociedade e procurou os profissionais de valuation para conhecer o preço correto antes de assinar a transação.

“Ele gostou tanto do serviço prestado e da assertividade que acabou virando um dos nossos investidores”, diz Ballestrin. A procura por esse modelo de serviço vem crescendo nos últimos meses, devido a grande movimentação no mercado financeiro e algumas incertezas pós pandemia.

Algumas calculadoras de valuation gratuitas podem ser encontradas, mas nem sempre o resultado é confiável, pois resultam em um valor sem nenhum tipo de fonte ou explicação da metodologia utilizada. Já a Valutech se preocupa com as análises e detalha no relatório como o valor foi consultado.

“Nós citamos todas as fontes, temos robôs que varrem diariamente a internet através de dados como inflação, dólar, setor específico onde a empresa atua, entre outros. Nossos robôs, inclusive, conseguem identificar anomalias em termos de risco, como uma pandemia”, explica.

Alguns motivos são apontados para que empresas de pequeno porte necessitem de uma consultoria especializada em valuation: desejo de venda, aquisição de parte dos sócios, aposentadoria, fusões, divórcio, atrair investidores e realizar empréstimos, por exemplo. E nem sempre é obrigatório contratar um especialista por preços absurdos. Na maioria das situações, uma estimativa rápida, sem muitas formalidades e sem necessidade de grandes desembolsos pode ser o ideal para o cenário.

“Realizar qualquer negociação sem ter uma avaliação aumenta a chance de deixar um bom dinheiro na mesa ou até mesmo ficar no prejuízo, então a Valutech oferece o melhor custo benefício do mercado, pois é totalmente acessível e tem ótimos fundamentos. O relatório é composto pelas melhores metodologias de valuation e pode ser impresso e usado em reunião com sócios, sem ter um profissional revirando as contas da empresa, que muitos consideram um processo invasivo”, complementam os desenvolvedores.