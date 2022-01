Empresário morre após esposa militar atirar contra ele e simular assalto

Inicialmente, Karina afirmou para polícia que o disparo havia sido feito por um ladrão em tentativa de assalto. No entanto, imagens de câmeras de monitoramento divulgas pelo g1 mostram o momento em que a militar atira no marido.

Nos vídeos, é possível ver que Bruno está no celular e Karina sai do carro da família já armada. Os dois estavam discutindo. Ela entra na garagem, mas volta e tira contra o marido. Nas imagens, a filha do empresário, aparece sentada ao lado do veículo. Ela presenciou todo o ocorrido.