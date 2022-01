Enem 2021: primeiro dia de reaplicação registra abstenção de 67%

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (11) um balanço referente ao primeiro dia de reaplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. A reaplicação teve início no último domingo, dia 9 de janeiro.

De acordo com os dados do Inep, somente 33% dos 340.659 inscritos para as provas aplicadas em janeiro compareceram ao primeiro dia de aplicação. Portanto, 227.728 candidatos faltaram às provas.

O maior índice de abstenção foi registrado entre aqueles que obtiveram o direito à isenção de taxa de inscrição após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), chegando a 72,7%.

Já a maior taxa de comparecimento (63%) foi registrada entre os inscritos no Enem PPL, versão do exame para pessoas privadas de liberdade ou submetidas a medidas socioeducativas. Dos 54.227 inscritos no Enem PPL, 34.190 fizeram as provas.

Veja o balanço do 1º dia de reaplicação na íntegra.

Sobre o Enem 2021

O Inep aplicou as provas regulares do Enem 2021 nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. Nos dias 9 e 16 de janeiro, o Inep aplica as provas do Enem PPL e também realiza a reaplicação para os candidatos que não compareceram à aplicação regular devido a problemas logísticos ou a doenças infectocontagiosas.

No último domingo (9), os candidatos responderam as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No próximo domingo (16), os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza.

De acordo com o órgão, a divulgação do resultado do Enem 2021 está prevista para o dia 11 de fevereiro. Os “treineiros” só terão acesso ao desempenho após 60 dias.

Com informações da Agência Brasil.

