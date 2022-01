Enem e vestibulares: 3 filmes para estudar crises econômicas 

Crises ocorrem de tempos em tempos e de repente uma nova crise econômica se estabelece e transforma o cotidiano de várias nações, assim como a vida das pessoas.

Além disso, atualmente, por conta da pandemia, uma nova crise econômica foi criada e que ainda pode abalar muito a estrutura de vários países.

Se você está se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares do país, vale a pena ficar ligado no assunto.

Por isso, selecionamos três dicas de filmes para estudar crises econômicas. Acompanhe.

Wall Street: Money Never Sleeps (2010)

O longa é uma continuação de “Wall Street” lançado na década de 1980. Nessa nova trama o personagem Gordon Gekko deixa a prisão após cumprir pena por negociar ações com informações privilegiadas.

Entretanto, sua liberdade ocorre ao mesmo tempo que a crise do subprime, iniciada nos Estados Unidos e que acaba se espalhando pelo mundo todo.

A obra retrata parte das discussões abordadas no antigo filme, sobre os limites e riscos do capitalismo selvagem, defendido pelo personagem principal Gordon Gekko.

A Grande Virada (2010)

A obra retrata a história de vida de três executivos que tiveram suas vidas afetadas pela Crise Econômica Mundial.

Os efeitos ocasionados pela crise levaram à demissão dos três executivos, por conta da nova política de redução do pessoal.

Por conta da nova realidade eles precisam redefinir suas vidas no âmbito profissional e pessoal.

Inside Job (2010)

A Crise Econômica de 2008, provocou a perda de milhões de empregos e imóveis, deixando principalmente os norte-americanos em uma profunda recessão econômica.

No documentário narrado por Matt Damon é possível ter uma visão detalhada dos elementos que levaram ao colapso, assim como identificar peças-chave do mundo financeiro e político.

A obra também possui várias entrevistas que abordam a história dos Estados Unidos com a China e outros mercados financeiros do planeta.

E então, gostou das dicas sobre filmes que abordam Crises econômicas?

