Enem e vestibulares: Conheça 3 importantes desertos africanos 

Um terço do continente africano é coberto por desertos. Esses locais são formados quando as mudanças climáticas regionais resultam em condições de seca por um longo período de tempo.

Para se ter uma ideia, geralmente eles recebem menos de 30 centímetros de precipitação por ano.

Os desertos africanos são o lar de algumas das paisagens mais extremas e condições severas do planeta Terra. De montanhas vulcânicas a dunas de areia e formações rochosas de calcário.

Os desertos africanos oferecem uma combinação de beleza e maravilhas geológicas. Para aprofundar seus conhecimentos para o Enem e vestibulares, selecionamos três deles, veja!

Deserto do Saara

O Deserto do Saara possui cerca de 9 milhões de km². Seu território se estende pelos seguintes países do Norte da África:

Argélia,

Chade,

Egito,

Líbia,

Mali,

Mauritânia,

Marrocos,

Níger,

Saara Ocidental,

Sudão e Tunísia.

As fronteiras geográficas do Saara incluem:

As Montanhas Atlas e o Mar Mediterrâneo ao norte,

Uma região de transição chamada Sahel ao sul,

O Mar Vermelho ao leste,

E o Oceano Atlântico ao oeste.

Para se ter uma ideia, o Saara não consiste em um deserto vasto e uniforme. Tem várias regiões, cada uma das quais experimenta diferentes chuvas, temperaturas, solos, flora e fauna.

O relevo apresenta montanhas vulcânicas, planícies, planaltos rochosos, oásis , bacias e dunas de areia, dependendo das regiões.

A grande região central do Saara é caracterizada por pouca chuva, dunas de areia, planaltos rochosos, planícies de cascalho, salinas e vales secos.

A região de estepe do sul do Saara recebe mais chuvas ao longo do ano e pode conter gramíneas e arbustos sazonais. Além do rio Nilo, os rios e riachos do Saara aparecem sazonalmente.

O Saara possui um dos ambientes mais hostis do planeta e, consequentemente, uma pequena densidade populacional. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vivem no Deserto do Saara.

A maioria da população da região se reúne em áreas onde a água e a vegetação podem ser encontradas com mais facilidade.

Deserto da Líbia

O Deserto da Líbia, estendendo-se da Líbia por partes do Egito e noroeste do Sudão, constitui a região nordeste do Deserto do Saara.

O clima extremamente quente, assim como a ausência de rios o tornam um dos mais secos e áridos do planeta Terra.

O enorme deserto árido cobre cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, além disso, inclui uma variedade de paisagens, sobretudo:

Cadeias de montanhas,

Planícies de areia,

Planaltos,

Dunas e oásis.

Deserto Danakil

O deserto de Danakil é considerado um dos locais mais quentes do mundo – algumas pessoas afirmam que trata-se do lugar mais cruel do mundo pelo calor. Localiza-se no sul da Eritreia, nordeste da Etiópia e noroeste de Djibouti.

O Danakil recebe menos de uma polegada de precipitação ao longo do ano com temperaturas acima de 30°C, logo ao amanhecer. As principais características são seus vulcões, salinas, assim como lagos de lava.

O deserto de Danakil encontra-se na Depressão Danakil, uma depressão geológica constituída pela junção de três placas tectônicas.

Os movimentos dessas placas criam lagos de lava, gêiseres, fontes termais, entre outros.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre os desertos africanos? Não deixe de ler também – Antártica: 5 animais que vivem no continente.