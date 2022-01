Enem será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro. Nas datas, farão a prova os participantes que não compareceram por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais; pessoas afetadas por problemas logísticos, de infraestrutura, ou por outras ocorrências específicas durante as provas também puderam pedir para realizar o exame em nova data.

Além disso, no dia 9 e 16 de janeiro também serão aplicadas as provas para os participantes que se inscreveram após nova oportunidade, destinada aos isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020, e para as Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.

Os resultados dos pedidos de reaplicação estão disponíveis na Página do Participante, onde também é possível acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém o número de inscrição, data, hora e local de prova.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não usará as notas do Enem 2021 para a seleção do primeiro semestre de 2022. Isso acontece porque as notas só serão divulgadas em fevereiro, quando o período acadêmico já terá iniciado.