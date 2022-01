Energisa oferece vagas de emprego para diversas funções

A Energisa, o sexto maior Grupo de distribuição de energia do Brasil, oferece vagas de emprego para diversas funções, distribuídas em 11 cidades do estado de Rondônia. Há chances para os setores administrativos, técnicos e operacional, incluindo opções regulares e exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Segundo a empresa, as contratações tem como objetivo reforçar o quadro de colaboradores e suportar a expansão e os novos investimentos em 2022. Atualmente, a Energisa conta com mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretos no estado, sendo uma das principais em geração de emprego e renda.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de auditor interno, assistente de gerenciamento de projetos, assistente administrativo (PCD), eletricista de distribuição, técnico de distribuição, eletricista de linha viva, engenheiro de projeto e contrução, auxiliar comercial, assistente administrativo, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o salário oferecido. Contudo, os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, vale alimentação ou vale refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.

Importante notar que este endereço o interessado também pode visualizar chances disponíveis em outros estados ou cidades, bem como obter mais informações sobre pré-requisitos e escopo de atuação.

Não há informações sobre data limite para inscrição, de modo que as chances permanecerão disponíveis até o preenchimento completo das posições.