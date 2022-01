Enext abre vagas de emprego na modalidade home office

A Enext, consultoria de Marketing Digital e Ecommerce, está oferecendo novas oportunidades com funções 100% Home Office. Veja as colocações e como se inscrever, a seguir!

Enext abre oportunidades para trabalhar em casa

A Enext, referência em desenvolvimento do mercado digital, oferece aos seus clientes soluções completas para o Marketing Cloud e Comércio Eletrônico.

Atualmente, a empresa conta com mais de duzentos colaboradores altamente qualificados em cada setor que atuam. Os clientes da Enext, atingiram 275% de seus resultados durante o período pandêmico que o país se encontrava no ano de 2021, sendo 3,5 vezes maior que outras empresas do mesmo segmento.

Acompanhe as vagas disponíveis:

Account Executive (Sênior);

Estágio em Account Executive;

Analista de Controles Internos e LGPD;

Analistas de BI (Pleno);

Designer Júnior;

Analistas de Conteúdos e Redes Sociais (Júnior);

Desenvolvedores Front End (Pleno);

Gerente de Projetos – VTEX;

Analistas de Mídias (Sênior);

Analistas de Mídias (Pleno);

Coordenadores de Mídias;

Associate Commerce Media;

Digital Media Planner (Sênior);

Estágio em Mídia;

Ecommerce Search Strategist (Sênior);

Analistas de CRM (Pleno) – Salesforce Marketing Cloud;

Analistas de CRM Tech (Pleno) – Salesforce Marketing Cloud.

Todas as funções citadas acima requerem superior completo em áreas relacionadas ao cargo e experiência anterior comprovada em carteira, exceto as oportunidades de estágio.

As funções serão exercidas de forma totalmente home office, assim como todo o processo de contratação.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções disponíveis pela Enext, os profissionais que atenderem aos requisitos devem preencher uma ficha cadastral através da página de inscrições.

