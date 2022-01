Enfermeiro denuncia homofobia em academia no bairro de Brotas

Em entrevista ao Me Salte, do Correio*, ele contou que o caso aconteceu ao chegar na academia Ávila Fitness, no bairro de Brotas, em Salvador, por volta das 21h15.

“Quando entrei na academia o instrutor estava com dois alunos héteros e falou ‘esse viadinho chegou, que não treina, e fica apenas tirando foto’. A fala ofensiva e homofóbica me paralisou, me impedindo de treinar por me sentir humilhado, e desrespeitado, me fazendo retornar para casa”, afirma Abdon, disse em conversa com o Me Salte.