Ensopadinho: aprenda a fazer uma deliciosa receita usando quiabo

1. Lave e seque bem os quiabos com um pano de prato limpo. Descarte as pontas e corte cada um em fatias de 1 cm, na diagonal. Reserve.

2. Descasque e pique fino a cebola e o alho. Lave, seque e corte o pimentão ao meio. Descarte as sementes e corte uma das metades em cubos de 1 cm — reserve a outra metade na geladeira para uma próxima receita. No pilão, quebre as sementes de cominho – assim elas liberam mais aroma e sabor ao preparo.

3. Leve uma panela média ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite e acrescente a cebola e o pimentão. Tempere com uma pitada de sal e refogue por cerca de 3 minutos, até murchar.

4. Junte o alho, o cominho e mexa por 1 minuto para perfumar. Regue com a água e misture bem para incorporar os sabores do refogado. Adicione o tomate pelado (com o líquido), tempere com 1 colher (chá) de sal e pimenta a gosto. Mantenha em fogo médio até começar a ferver. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar.