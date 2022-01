Entenda como funciona as divisões do esqueleto humano

Você já imaginou quantas divisões o esqueleto humano pode ter? Essa matéria pode surgir em questões de biologia de vestibulares e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), portanto, é preciso prestar atenção.

Os ossos são peças fundamentais no sistema esquelético. Afinal, eles que formam o esqueleto humano dividindo-se em dois grupos:

ossos esqueléticos axiais,

ossos esqueléticos apendiculares.

Um esqueleto humano possui 206 ossos, sendo 80 axial e 126 apendicular. Acompanhe o artigo e conheça sua estrutura.

Esqueleto axial

O esqueleto axial possui ossos ao longo de toda extensão do plano sagital medial do corpo. Pense no plano vertical que atravessa seu corpo da frente para trás e divide o corpo em regiões iguais à direita e à esquerda. Este é o plano sagital medial.

O esqueleto constitui um eixo central que compõe os ossos das seguintes partes:

Crânio,

Hioide,

Coluna vertebral,

Caixa torácica.

Além disso, o esqueleto axial tem a função de proteger vários órgãos vitais e tecidos moles do corpo.

O crânio fornece proteção para o cérebro, a coluna vertebral protege a medula espinhal e a caixa torácica protege o coração, assim como os pulmões.

Componentes

Crânio: inclui ossos do crânio, rosto e orelhas (ossículos auditivos).

Hioide: osso em forma de U ou complexo de ossos localizado no pescoço entre o queixo e a laringe.

Coluna vertebral: inclui as vértebras espinhais.

Caixa torácica: inclui costelas e esterno (esterno).

Esqueleto apendicular

O esqueleto apendicular é formado de membros do corpo, tal como estruturas que prendem os membros ao esqueleto axial.

Além disso, os ossos dos membros superiores e inferiores, as cinturas peitorais e a cintura pélvica são componentes do esqueleto apendicular.

Mesmo que a função primária do apendicular seja destinada para o movimento corporal, ele também fornece proteção para os órgãos do sistema digestivo, sistema excretor e sistema reprodutivo.

Componentes

Cintura peitoral: inclui os ossos do ombro (clavícula e escápula).

Membros superiores: inclui os ossos dos braços e das mãos.

Cintura pélvica: inclui os ossos do quadril.

Membros inferiores: inclui os ossos das pernas e pés.

E então, gostou de saber mais sobre o esqueleto humano? Compartilhe com quem precisa disso!

