entenda porque a fila de espera tende a crescer

O Governo Federal anunciou ainda no início desta semana que conseguiu zerar o tamanho da fila de espera para entrada no Auxílio Brasil. Para isso, eles afirmam que conseguiram inserir mais 3 milhões de pessoas no programa, elevando assim o número de usuários para a casa dos 17,5 milhões de brasileiros.

Até aí, não há nenhuma novidade. O que pouca gente sabe é que só essa inserção desses usuários não foi suficiente para acabar com a fila de fato. Acontece que se entende que muito mais gente que tem direito ao benefício ainda não conseguiu entrar nesta folha de pagamentos do mês de janeiro deste ano.

Dois pontos ajudam a explicar essa situação. O primeiro é que os repasses do benefício neste mês não consideram as novas atualizações do Cadúnico. E esse é um esquema importante. É que a depender da cidade, esse sistema pode demorar para ser atualizado. Então muita gente não conseguiu ter seus dados nesta lista ainda.

Mas esse não é o único motivo. Vale lembrar que recentemente o Governo Federal alterou o sistema de limite de renda brasileiro. Para ser considerado um cidadão em situação de extrema-pobreza, é preciso ter uma renda per capita de até R$ 105. Antes, de acordo com o Planalto, esse limite era de R$ 89.

Já um cidadão está em situação de pobreza quando a sua renda per capita é de até R$ 210. Até pouco tempo atrás o limite para as pessoas deste grupo era de até R$ 178. O fato é que essas mudanças acabam tendo um forte impacto dentro do Auxílio Brasil, e sobretudo da sua fila de espera.

O que muda na fila de espera

Mas o que isso de fato muda na questão da lista das pessoas que estão esperando para entrar no Auxílio Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, a partir do momento que se aumenta o limite da renda per capita, aumenta-se também a quantidade de pessoas elegíveis.

Em regra, sabe-se que existem mais indivíduos com renda per capita de até R$ 105 do que pessoas com esse mesmo limite até R$ 89. Então a partir do momento que isso muda, a fila de espera passa a receber mais gente.

Não se sabe ao certo quantas pessoas estariam nesta lista. Não há nenhum dado oficial que fale sobre isso, nem mesmo do Ministério da Cidadania. Então o fato é que não dá para saber de fato qual seria o tamanho desse problema.

Auxílio Brasil vai inserir mais gente?

Sim. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil vai inserir mais gente. Mas o fato é que não dá para saber quantas pessoas seriam. Essa informação ainda está nebulosa neste momento.

O que se sabe mesmo é que independente da quantidade de usuários, o fato é que novas vagas serão abertas. Todos os meses a expectativa é que novos usuários ganhem o direito de fazer parte do Auxílio Brasil.

Isso tudo quer dizer que mesmo que você não tenha entrado na folha de pagamentos do Auxílio Brasil, você ainda vai ter chance de entrar no programa nos próximos meses. Não há uma garantia, mas há uma possibilidade.