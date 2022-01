Uma situação de entrevista de emprego requer posicionamento assertivo por parte do candidato, de modo que ele consiga se colocar positivamente no processo seletivo.

Entrevista de emprego: análises pertinentes ao processo seletivo

Para isso, é necessário que o candidato tenha clareza sobre os seus objetivos profissionais, bem como é necessário que ele tenha conhecimento sobre sua própria trajetória.

Reforce seus pontos positivos

Sendo assim, é importante que o candidato analise em seu próprio currículo quais são as situações que reforçam os seus pontos positivos para que ele possa falar de forma concreta sobre sua proatividade; comprometimento com metas; facilidade para trabalhar em equipe; senso de urgência etc.

Leve soluções para os seus pontos fracos

Por outro lado, também é relevante que o candidato conheça os seus pontos fracos; já que é importante que ele possa falar sobre situações que demonstram clareza e solução. Por exemplo, é possível que o candidato fale sobre seus pontos fracos colocando-se como uma pessoa tímida. Porém, pode relatar que deseja fazer um curso de teatro para melhorar sua comunicação. Dessa forma, estará se colocando assertivamente e demonstrando autoconhecimento profissional.

A sua postura transmite uma mensagem

Além disso, fatores relevantes quanto ao seu comportamento também são bastante válidos para a análise do profissional de recrutamento e seleção. Por isso, é importante que o candidato não cruze os braços e pernas; fale pausadamente; não gesticule em excesso; mantenha contato visual com a gestão do processo. Além disso, se for possível, procure chegar mais cedo ao local da entrevista de emprego; já que esse é um ponto de bastante relevante quanto aos fatores pertinentes que podem ser importantes para que o candidato alcance seus objetivos profissionais.

Analise a sua própria narrativa

Dessa forma, estará amparando a sua própria narrativa e elevando a sua autoconfiança. Certamente, esse é um ponto bastante importante para que o candidato consiga obter um comportamento natural e evite adotar uma postura autossabotadora.

Adapte essas dicas

Obviamente, todas essas dicas são adaptáveis, porém, são pontos relevantes para que o candidato consiga não se deixar dominar pela ansiedade e pelo nervosismo; visto que são inerentes à uma situação de avaliação.

Certamente, ao realizar essas análises, o candidato poderá se direcionar melhor e elevar as suas chances de sucesso profissional, ainda que seja algo resolutivo apenas em longo prazo. Além disso, é relevante que o candidato tenha um posicionamento assertivo para que possa elevar as suas chances de sucesso profissional, não ficando aquém do seu potencial no mercado de trabalho.