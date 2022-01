Uma situação de avaliação pode elevar o nível de ansiedade e nervosismo, dominando o comportamento do candidato durante uma entrevista de emprego.

Entrevista de emprego: assertividade e equilíbrio

Sendo assim, é pertinente que o candidato se prepare para que possa direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego, evitando ficar aquém do seu potencial de mercado, considerando as modificações ocorridas no mercado de trabalho nos últimos anos.

Se coloque assertivamente através do autoconhecimento profissional

É necessário que o candidato se destaque positivamente por conta da sua assertividade e capacidade de colocação. Sendo assim, se coloque assertivamente através do autoconhecimento profissional, ou seja, fale sobre situações anteriores de sua trajetória profissional que demonstrem seus pontos principais, como a sua capacidade de desenvolver projetos; facilidade para elaborar treinamentos; poder de persuasão; proatividade; gestão de pessoas; comprometimento; inovação, dentre outros aspectos que permeiam o seu perfil profissional.

Soluções para o seu ponto fraco

Por outro lado, você deve equilibrar as informações falando sobre seus pontos fracos, de modo que você leve resoluções. Por exemplo, você pode falar que é uma pessoa tímida, porém, deseja realizar um curso que melhore a sua comunicação. Dessa forma, você estará demonstrando autoconhecimento profissional organicamente. Além disso, você também deve se atentar aos fatores relevantes no que diz respeito ao seu comportamento.

O seu comportamento e a linguagem não verbal

Por exemplo, é importante que você não cruze os braços e pernas; fale pausadamente; mantenha contato visual com o seu entrevistador; cumprimente a todos os presentes.

Não adote um comportamento autossabotador

Além disso, caso seja possível, não deixe objetos em seu colo, dentre outros aspectos que podem minimizar a demonstração de nervosismo. Visto que, quando você fica muito nervoso, você pode se deixar dominar por esse nervosismo e adotar um comportamento autossabotador. Entretanto, quando você adota um comportamento positivo quanto ao seu direcionamento, você se coloca de uma forma orgânica e genuína; o que faz com que a avaliação feita no processo de recrutamento e seleção seja mais justa quanto ao seu perfil.

Analise a viabilidade da contratação

Além disso, dessa maneira você também facilita a sua própria análise sobre a viabilidade da contratação; já que a vaga precisa atender aos seus objetivos, considerando os valores empresariais. Dessa forma, você consegue se direcionar, não ficando aquém de toda a sua capacidade no mercado de trabalho atual, correspondendo aos pontos positivos do seu currículo e elevando o seu nível de direcionamento profissional.