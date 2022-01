Uma entrevista de emprego é um fator relevante para que o candidato possa alcançar seu objetivo dentro do mercado de trabalho, considerando a concorrência acirrada entre as empresas e a competitividade entre os candidatos no mercado atual.

Entrevista de emprego: confira alguns fatores que podem elevar a autoconfiança do candidato

Exatamente por conta dessa situação, muitas pessoas se deixam dominar pelo nervosismo inerente à uma situação de avaliação e acabam ficando aquém do seu potencial. Sendo assim, é cabível que o candidato se atente a alguns pontos para que direcione o seu comportamento de modo ativo e evite ficar aquém do seu potencial profissional.

Uma oportunidade de apresentar os pontos principais do seu currículo

Primeiramente, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade de apresentar os pontos principais do seu currículo. Visto que a entrevista não é um julgamento pessoal.

Sendo assim, mantenha o foco na sua narrativa, ainda que a entrevista de emprego ocorra de maneira coletiva. Dessa forma, é pertinente que o candidato faça uma avaliação quanto aos fatores importantes da sua trajetória profissional, de modo que possa levar para a entrevista de emprego situações relevantes que apontem e corroborem os seus pontos fortes.

Reforce os pontos positivos de sua carreira

Avalie em seu currículo experiências anteriores, de modo que você possa reforçar sua proatividade; seu senso de urgência; trabalho em equipe; comprometimento com metas; gestão de pessoas etc.

Por outro lado, também é relevante que o candidato conheça os seus pontos fracos; ao passo que apresente resoluções. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa tímida, porém, é pertinente que informe que deseja realizar um curso voltado para a sua oratória e comunicação. Certamente são pontos importantes para a avaliação empresarial.

Conheça a cultura da empresa

Conhecer a cultura da empresa também pode ser um ponto favorável para o candidato. Por isso, avalie a missão, visão e valores da organização. Não menos importante, tenha atenção ao seu comportamento, visto que o seu comportamento transmite uma mensagem por uma linguagem não verbal.

Sendo assim, evite cruzar os braços; mantenha o seu tom de voz sob controle; não gesticule excessivamente e mantenha contato visual com o gestor da vaga. Certamente, esses pontos são relevantes para a avaliação do profissional de recrutamento e seleção; bem como, são fatores que podem elevar a autoconfiança do candidato, direcionando o resultado e considerando a sua objetividade de carreira profissional em longo prazo.