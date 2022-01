É importante para o mercado de trabalho que o candidato se prepare para que possa demonstrar o seu potencial durante a entrevista de emprego de maneira natural.

Entrevista de emprego: demonstre a sua capacidade profissional de forma natural

Visto que, assim como o candidato busca uma recolocação profissional por várias razões, a empresa também precisa contratar corretamente; já que a contratação incorreta é um dos grandes gargalos da área de recrutamento e seleção. Sendo assim, a entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato possa demonstrar a sua capacidade profissional e não um julgamento. Dessa forma, o candidato deve conceituar a entrevista como uma maneira natural de explorar o seu currículo.

Fale sobre situações que amparem o seu potencial profissional

Por isso, é pertinente que – na condição de candidato – você possa levar para entrevista de emprego situações que amparem o seu potencial profissional e suas habilidades sociocomportamentais.

Aspectos pertinentes ao seu ambiente profissional

Sendo assim, é relevante que você fale sobre acontecimentos em seus empregos anteriores que corroboram sua proatividade; facilidade de trabalho em equipe; senso de urgência; facilidade para liderança; gestão inovadora; resiliência, dentre outros aspectos que possam ser pertinentes ao seu ambiente profissional.

Leve soluções para seus pontos fracos

No entanto, para que você equilibre as informações, é relevante que você também conheça suas fraquezas. Por isso, fale sobre pontos que você precisa melhorar. Porém, tente contorná-los com alguma solução. Por exemplo, você pode falar sobre sua timidez, mas pode destacar que pretende fazer um curso de teatro.

O seu comportamento durante a entrevista de emprego

Além disso, você também deve se atentar aos fatores que amparam o seu comportamento durante a entrevista de emprego. Por isso, é importante que você adote uma postura assertiva, controle o seu tom de voz e construa uma narrativa baseada em fatos pertinentes ao seu currículo.

Torne o processo seletivo mais justo

Dessa forma, a sua apresentação pessoal será coerente e você estará direcionando a sua participação na entrevista de emprego. Além disso, uma postura assertiva permite que o candidato analise a viabilidade da contratação, tornando o processo seletivo mais justo e analisando a viabilidade de fazer parte do grupo; já que é importante que todos alcancem seus objetivos com uma nova contratação.

Adapte essas dicas e eleve suas chances de sucesso, alcançando uma vaga que seja correlata ao seu objetivo profissional, de modo que obtenha clareza sobre qual é o seu foco no que se refere à vaga em questão quando da entrevista de emprego.