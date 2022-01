O posicionamento do candidato durante uma entrevista de emprego pode ser um diferencial para que ele possa se direcionar no mercado. Sendo assim, é cabível para o candidato que se atente a alguns fatores relevantes no que diz respeito ao seu comportamento durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: demonstre autoconhecimento profissional

O posicionamento assertivo do candidato é relativo. Por isso, você não deve menosprezar a personalização da sua linguagem corporal. Entretanto, é necessário adequá-la para que você não fique aquém do seu potencial no mercado. Visto que a falta de preparo pode resultar em um comportamento autossabotador.

Pontos referentes ao seu comportamento

Sendo assim, evite cruzar braços e pernas; não gesticule excessivamente; controle o seu tom de voz; se for possível, chegue com pouco de antecedência ao local da entrevista de emprego; fale de maneira calma e construa uma narrativa que respeite a ordem dos fatos.

Manter contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção também é bastante importante. Além disso, outros fatores intangíveis também fazem parte da construção da imagem profissional do candidato. Sendo assim, evite um contato visual intimidador, ou ainda, saiba elaborar a sua narrativa considerando os pontos fortes de sua trajetória.

Pontos relevantes de sua trajetória profissional

Para isso, é importante que você conheça o seu currículo de maneira aprofundada. Ou seja, você deve saber quais são os seus pontos fortes fracos e direcioná-los, de modo que você consiga se colocar no mercado. Dessa forma, você deve levar para entrevista de emprego situações que amparem suas qualidades, como a facilidade para trabalhar em equipe; compromisso com metas; facilidade para gerir pessoas; proatividade; inovação etc.

Soluções para os seus pontos fracos

Da mesma forma, é relevante que você conheça seus pontos fracos, mas tente contorná-los apresentando resoluções. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldade para falar para um grupo maior; o que pode ocasionar um certo embaraço em algumas situações profissionais, como uma palestra ou um treinamento, por exemplo. Porém, você deseja realizar um curso de comunicação, que pode ser um curso de teatro para melhorar a sua oratória. Dessa forma, você estará amparando o seu próprio defeito; o que é muito importante para demonstrar resiliência e autoconhecimento profissional.

A cultura da empresa

Além disso, conhecer a cultura da empresa pode te ajudar em diversas vertentes. Por isso, acesse o site da instituição e conheça a sua missão, visão e valores.