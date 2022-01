A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma oportunidade para que o candidato possa apresentar os pontos importantes do seu currículo e destacar naturalmente suas habilidades e suas competências profissionais.

Entrevista de emprego: destaque suas habilidades e competências profissionais

É comum que os candidatos fiquem nervosos em uma situação de entrevista de emprego. Por isso, o profissional de recrutamento e seleção considera o nervosismo quando da avaliação do perfil do profissional. Entretanto, quando esse candidato se deixa dominar pelo nervosismo ao ponto de tornar o seu comportamento autossabotador, ele acaba sendo descartado do processo seletivo, prejudicando o direcionamento da sua própria carreira profissional.

Apresente o seu currículo

Por isso, é relevante que – na condição de candidato – você conceitue a entrevista como uma maneira de apresentar o seu currículo; já que o documento atraiu a atenção da empresa por diversos fatores. Portanto, a entrevista de emprego não é um julgamento pessoal e essa mudança no conceito já pode diminuir a ansiedade de muitos candidatos.

Adote uma postura positiva

Sendo assim, adote uma postura positiva, evitando um comportamento autossabotador. Por exemplo, não cruze os braços e pernas; controle o seu tom de voz; trabalhe a sua respiração; mantenha contato visual com o profissional que estiver lhe entrevistando; fale de maneira calma e respeite a ordem cronológica inversa dos fatos.

Tenha clareza sobre a construção da sua narrativa

Certamente é importante que você tenha clareza sobre a construção da sua narrativa. Por isso, também é importante que você conheça os pontos principais do seu currículo; de modo que você possa explorá-los naturalmente durante uma entrevista de emprego.

Conhecer a cultura da empresa é um fator relevante

Além disso, conhecer a cultura da empresa é um fator relevante para que você direcione a sua atuação no mercado de trabalho atual. Sendo assim, conheça a missão, visão e valores da organização e analise se a cultura da empresa a qualifica como uma Startup ou como uma empresa tradicionalista; já que são organizações que possuem valores diferentes, e, por conseguinte, possuem diferentes maneiras de gestão.

Sendo assim, a sua avaliação sobre a empresa também é uma forma de você analisar a viabilidade de ser contratado. Já que é importante que se identifique com a cultura empresarial, dentre outros aspectos pertinentes aos seus objetivos de carreira e a vaga que está sendo oferecida. Por isso, ao diminuir a ansiedade, você torna a avaliação mais justa e pode se colocar positivamente durante o processo seletivo de forma natural.