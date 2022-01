Participar de uma entrevista de emprego pode ser uma situação extremamente ansiosa para muitas pessoas. Por isso, é necessário que o candidato se prepare para que possa obter um resultado positivo através de um comportamento assertivo durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: dicas para o candidato elevar suas chances de sucesso profissional

Infelizmente, excelentes profissionais podem adotar um comportamento autossabotador durante a entrevista de emprego, minimizando suas chances de sucesso no mercado de trabalho tradicional. Isso ocorre, por muitas vezes, por causa do nervosismo inerente à avaliação.

Demonstre suas capacidades e habilidades sociocomportamentais de forma orgânica

Por isso, é muito importante que o candidato não se deixe dominar pela ansiedade e consiga se direcionar assertivamente durante a entrevista de emprego, considerando que ele possa demonstrar as suas capacidades e habilidades sociocomportamentais de forma orgânica.

Analise a cultura da empresa

Sendo assim, conheça a cultura da empresa para que você possa entender qual é a sua missão, visão e valores. Dessa forma, poderá analisar a viabilidade da vaga quanto aos seus objetivos profissionais; bem como, poderá obter maior clareza sobre a maneira de se vestir e se comportar. Visto que uma cultura Startup é mais aberta do que uma cultura tradicionalista. Por isso, a cultura é um bom ponto de análise para o candidato.

Verifique quais são seus pontos fortes e fracos

Além disso, se aprofunde quanto à sua própria trajetória profissional. Para isso, analise o seu próprio currículo e verifique quais são seus pontos fortes e fracos; de modo que você possa levar para a entrevista de emprego situações que amparem seus valores e suas qualificações.

Fatores relevantes

Não menos importante, busque se atentar a fatores relevantes quanto ao seu comportamento durante a entrevista de emprego. Sendo assim, não cruze braços e pernas; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; controle o seu tom de voz; evite gestos em excesso; e, se for possível, não deixe objetos em seu colo, dentre outros fatores que demonstrem um comportamento ansioso.

Trabalhar a sua respiração pode ser um ponto extremamente importante para que você diminua a ansiedade e melhore o seu raciocínio. Por isso, não deve negligenciar esse detalhe.

Adapte essas dicas

Além disso, adapte essas dicas para que você possa se direcionar conforme a sua personalidade e objetividade no mercado de trabalho atual. Entretanto, esses são pontos relevantes para que você consiga evitar um comportamento dominado pelo nervosismo, o que faz com que não consiga demonstrar o seu potencial durante a entrevista de emprego.