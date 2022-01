A situação de avaliação pode deixar o candidato aquém do seu potencial durante uma entrevista de emprego. Por isso, é importante que o candidato se direcione assertivamente, considerando diversos fatores para que possam analisar todos os fatos inerentes ao seu comportamento e se direcionar assertivamente no processo seletivo.

Entrevista de emprego: dicas para o candidato se direcionar de forma orgânica

Naturalmente, o candidato pode direcionar o seu potencial durante a entrevista de emprego através de alguns fatores que podem demonstrar suas capacidades. No entanto, o seu comportamento pode atrapalhar o seu desenvolvimento, principalmente se deixar dominar pela ansiedade. Por isso, é importante que o candidato tenha ciência do seu comportamento e consiga demonstrar seus pontos positivos.

Conheça o seu próprio currículo de forma aprofundada

O conhecimento aprofundado sobre o seu próprio currículo é um fator pertinente para a correta avaliação. Visto que é possível que o candidato explore seus pontos fortes de maneira orgânica. Assim sendo, leve para entrevista de emprego circunstâncias que corroborem seus valores profissionais e suas competências. Além disso, também é importante , a condição de candidato, que você saiba falar sobre seus pontos fracos.

Leve resoluções para os seus pontos fracos

Por isso, é importante falar sobre situações que podem ser resolvidas. Por exemplo, você pode falar que possui dificuldade para falar para um grupo de pessoas, porém, deseja fazer algum curso voltado para a sua comunicação. Dessa forma, você estará falando sobre alguns pontos fracos, porém, estará levando resoluções.

Além disso, é importante também que o candidato se atente ao seu comportamento, evitando cruzar braços e pernas; mantendo contato visual com o seu entrevistador; falando com assertividade; controlando o seu tom de voz etc. Outro ponto importante para o candidato é trabalhar a sua respiração, é algo tão simples que acaba não sendo feito, porém, pode ser bastante resolutivo. Além disso, também é pertinente que o candidato avalie a cultura empresarial.

Avalie a cultura da empresa

Visto que através da avaliação da cultura é possível direcionar o seu comportamento. Dessa forma, o candidato evita um comportamento autossabotador e pode ampliar a sua própria avaliação sobre a proposta de emprego.

Por isso, analise o site da empresa, conheça sua missão, visão, valores e trajetória. Dessa forma, estará melhor preparado para minimizar o seu nervosismo e se colocar positivamente. Uma vez que uma entrevista de emprego é uma situação que requer posicionamento pessoal, já que é uma forma de apresentar melhor os pontos atrativos do seu currículo.