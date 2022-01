É possível que o candidato se prepare para que possa direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego de forma construtiva, alcançando uma vaga que seja de seu real interesse profissional.

Entrevista de emprego: dicas para o comportamento construtivo do candidato

No entanto, é importante que esse comportamento seja composto de fatores diretos e indiretos de maneira que o candidato personalize o seu direcionamento e não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho

Sendo assim, é relevante para o candidato que evite cruzar os braços e as pernas, fale pausadamente e não gesticule em excesso. Além disso, conhecer a cultura da empresa também é de grande relevância para o direcionamento assertivo do candidato.

Evite adotar um comportamento autossabotador

Por isso, são muitos os fatores que direcionam uma postura de modo que o candidato evite adotar um comportamento autossabotador. É importante que o candidato mantenha contato visual com o seu entrevistador e conheça os pontos fortes de sua trajetória; de modo que possa levar para a entrevista de emprego situações assertivas e concretas que corroborem seus pontos importantes no que diz respeito ao seu profissionalismo, como comprometimento, facilidade de trabalhar em equipe, proatividade, senso de urgência etc.

Conheça os seus pontos fracos

Todavia, também é importante que o candidato conheça os seus pontos fracos. Porém, apresente resoluções. Por exemplo, pode informar que possui uma certa dificuldade para falar para muitas pessoas, porém, pretende realizar algum curso que melhore a sua oratória.

Dessa maneira, estará demonstrando autoconhecimento profissional, o que é de grande valia para o direcionamento de um candidato.

Habilidades sociocomportamentais

Além disso, o candidato também pode colocar no contexto do processo seletivo suas habilidades sociocomportamentais. Por isso, o autoconhecimento profissional pode ser um ponto relevante para que o candidato aumente sua autoconfiança e demonstre de forma positiva os pontos atrativos de seu currículo.

É relevante que o candidato se atente a todos esses pontos e adapte essas dicas

Além disso, a cultura da empresa pode ser uma orientação indireta para que o candidato possa se vestir adequadamente. Visto que uma cultura Startup e uma cultura tradicional requerem posturas opostas.

Por isso, é relevante que o candidato se atente a todos esses pontos, de modo que não fique aquém do seu potencial e também possa verificar a viabilidade da contratação, já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos.