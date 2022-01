É importante que o candidato consiga se direcionar durante a entrevista de emprego, de modo que não fique aquém do seu potencial profissional no mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: dicas para que o candidato consiga demonstrar a sua capacidade profissional

Muitos profissionais não conseguem apresentar minimamente a sua capacidade de trabalho no decorrer de uma entrevista de emprego, pois muitas pessoas se sentem pressionadas ao saberem que estão sendo avaliadas.

Todavia, é fundamental que o candidato consiga demonstrar a sua capacidade, considerando que é uma oportunidade para que não fique aquém no mercado, visto que deve ter clareza sobre o seu objetivo no mercado profissional. Sendo assim, é necessário que o candidato tenha autoconhecimento profissional para que saiba expor positivamente os pontos positivos do seu currículo.

Reforce os seus pontos positivos

Dessa forma, poderá reforçar seus pontos atrativos como o seu comprometimento com metas; proatividade; facilidade para gerir pessoas; inovação; senso de urgência etc. Sendo assim, pense sobre situações concretas em seus empregos anteriores para que possa explorá-las durante uma entrevista de emprego, ao falar sobre tais situações na sua narrativa.

Leve resoluções para as situações que requerem melhorias

Por outro lado, é cabível também que o candidato saiba falar sobre os seus pontos que requerem melhorias. Sendo assim, fale sobre situações das quais você tem consciência de que deve melhorar. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, pode relatar que irá fazer algum curso voltado para a comunicação, já que você tem consciência da necessidade de melhorar a sua oratória.

Direcione o seu comportamento durante o processo seletivo

Além dessa autoanálise quanto ao seu currículo, também é importante que o candidato analise o seu próprio comportamento, já que os seus gestos transmitem uma mensagem ao profissional de recrutamento e seleção, por meio da sua linguagem não verbal. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale pausadamente; evite gesticular excessivamente; mantenha contato visual com o seu entrevistador; dentre outros aspectos pertinentes a sua linguagem corporal.

Adapte essas dicas e avalie a viabilidade da vaga

Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, é extremamente relevante que você considere inseri-las no seu direcionamento durante uma entrevista de emprego, de modo que possa não se deixar dominar pelo nervosismo e consiga demonstrar sua capacidade profissional; bem como também deve analisar a viabilidade da vaga. Já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos. Portanto, é válido também que analise a cultura organizacional.