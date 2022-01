Em muitos aspectos é possível se direcionar assertivamente durante uma entrevista de emprego. Entretanto, é fundamental que o candidato tenha clareza sobre o seu objetivo de carreira e conhecimento sobre os seus pontos fortes e fracos.

Entrevista de emprego: direcione a sua narrativa e o seu comportamento

Para isso, é relevante que o candidato faça uma análise de forma aprofundada sobre a sua trajetória profissional. Dessa forma, o candidato poderá obter um direcionamento orgânico para que possa utilizar narrativas pertinentes a sua trajetória.

Fale sobre situações em seus empregos anteriores que amparem os seus pontos fortes

Por isso, é importante que fale sobre situações em seus empregos anteriores que amparem os seus pontos fortes, como o seu comprometimento; facilidade para se comunicar; gestão de pessoas; facilidade para construir um relacionamento com o cliente; dentre outros pontos pertinentes à sua área de atuação.

Fale sobre os seus pontos fracos de forma resolutiva

Posteriormente, o candidato pode falar sobre seus pontos fracos e direcioná-los de forma resolutiva. Por exemplo, é possível que o candidato apresente seus pontos fracos e leve uma solução.

Conheça a cultura da empresa

Dessa forma, estará amparando e direcionando o seu próprio comportamento. Além disso, também pode ser importante que o candidato conheça a cultura da empresa para que possa responder diversas perguntas durante o processo.

Pontos importantes para o direcionamento da postura do candidato

Além disso, também é viável que o candidato evite gesticular excessivamente; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; fale de maneira controlada; evite prolongar muito a sua narrativa; chegue com antecedência ao local da entrevista de emprego etc.

Dessa forma, poderá direcionar o seu comportamento e aumentar as suas chances de sucesso ao se direcionar durante uma entrevista de emprego. É importante que o candidato adapte essas dicas ao seu objetivo profissional, de maneira que enquadre o seu comportamento à sua personalidade, fazendo uso de termos referentes a sua área de atuação, dentre outros fatores que não podem ser generalizados.

Apontamentos relevantes para o candidato

No entanto, você pode entender esses apontamentos como relevantes para que você não se comporte de maneira prejudicial para o seu objetivo profissional. Dessa forma, estará elevando suas chances de sucesso, bem como também poderá analisar a viabilidade da contratação.

Visto que é importante que o candidato não se deixe dominar pela ansiedade para que possa se comportar assertivamente e avaliar todos os pontos referentes à vaga. Visto que essa avaliação deve ser feita para que todos os envolvidos fiquem satisfeitos com o resultado do processo seletivo.