Uma situação de entrevista de emprego pode ser um ponto de nervosismo e ansiedade para o candidato. Por isso, é importante que tenha atenção plena a maneira como se comporta e a construção de sua narrativa.

Entrevista de emprego: diversos aspectos impactam no resultado do processo

Entretanto, todos esses pontos são compostos de muitos fatores diretos e indiretos. Sendo assim, é relevante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade para que ele possa se apresentar pessoalmente e não como uma maneira de se sentir julgado.

Certamente o candidato precisa se preparar para lidar com todos os detalhes que envolvem uma entrevista de emprego. No entanto, essa preparação começa com um aprofundamento sobre o seu currículo.

Currículo e habilidades sociocomportamentais

Se o candidato recebe o convite para uma entrevista de emprego, é porque o seu currículo se tornou um atrativo para a gestão. Sendo assim, é necessário que o currículo seja uma ferramenta para que o candidato consiga melhor se apresentar através do direcionamento de suas habilidades sociocomportamentais.

Por isso, é relevante que tenha clareza sobre situações concretas que possam direcionar seus pontos fortes para que você possa criar uma narrativa baseada na realidade de seus empregos anteriores.

Além disso, é necessário que saiba resumir a sua experiência profissional em poucos minutos focando em fatos relevantes.

Trajetória, missão, visão e valores da organização

Além disso, é pertinente que o candidato entenda um pouco sobre a empresa estudando a sua cultura. Pois, entender a trajetória, missão, visão e valores da organização pode ajudar o candidato a se direcionar no processo seletivo.

A postura do candidato

A postura pessoal precisa ser ativa e participativa para que demonstre autoconfiança de maneira natural. Sendo assim, evite manter os braços cruzados; não gesticule excessivamente; fale de maneira controlada e pausadamente.

O controle do seu tom de voz ocorre naturalmente quando você tem atenção plena à construção da sua narrativa. Além disso, o contato visual é um fator bastante relevante durante uma entrevista de emprego.

Diversos fatores diretos e indiretos impactam no resultado de uma entrevista de emprego

Portanto, são diversos fatores diretos e indiretos que impactam no resultado de uma entrevista de emprego. Por isso, para que o candidato alcance um resultado positivo, deve se direcionar considerando as diversas vertentes inerentes no mercado atual.

É importante que o candidato se destaque por meio de sua postura e de seu autoconhecimento para que faça da entrevista de emprego uma apresentação profissional sobre os aspectos que implicam na sua postura durante o processo de recrutamento e seleção.