É possível que você direcione o seu comportamento durante uma entrevista de emprego e obtenha sucesso, ainda que você seja uma pessoa que fica ansiosa diante de uma situação de avaliação.

Entrevista de emprego: fatores relevantes para o direcionamento do candidato

No entanto, para isso, você deve se atentar a alguns fatores pertinentes ao seu comportamento e conhecer de maneira aprofundada o seu próprio currículo. Muitos fatores impactam no resultado de um candidato durante uma entrevista de emprego. Entretanto, é necessário que não se adote um comportamento autossabotador para que não fique aquém do seu potencial profissional no mercado de trabalho.

Apresente melhor os pontos positivos do seu currículo

Sendo assim, é pertinente que você entenda a entrevista de emprego como uma oportunidade para que você apresente melhor os pontos positivos do seu currículo. Por isso, é relevante que você fale sobre situações concretas que possam amparar os seus pontos profissionais positivos, como a sua proatividade; facilidade para lidar com metas; gestão de equipe; senso de urgência; pontualidade, dentre outros fatores.

Pontos fracos e soluções

Todavia, é pertinente que se atente às informações transmitidas por você durante a entrevista de emprego. Por isso, conheça também os seus pontos fracos e apresente soluções. Por exemplo, você pode falar que possui certa dificuldade para realizar uma palestra ou um treinamento, já que se entende como uma pessoa tímida. Porém, deseja realizar um curso de teatro. Uma vez que possui clareza sobre a necessidade de ampliar a sua comunicação.

Além disso, há fatores relevantes pertinentes ao seu comportamento que são bastante avaliados pelo profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma; controle o seu tom de voz; não gesticule excessivamente; mantenha contato visual com o seu entrevistador etc. Se for possível, procure chegar com um pouco de antecedência ao local da entrevista de emprego e cumprimente a todos os presentes.

Missão, visão, valores da organização

Não menos importante, analisar o site da empresa também pode te ajudar a conhecer a sua missão, visão, valores e trajetória. Dessa forma, você estará melhor preparado para lidar com diversas perguntas inerentes ao processo seletivo.

Certamente, todos esses pontos são relevantes para o direcionamento do candidato durante uma entrevista de emprego. Entretanto, são dicas adaptáveis que devem ser inseridas na sua postura, considerando a sua personalidade e a sua objetividade, de modo que você consiga um direcionamento natural, evitando sabotar a sua própria postura durante uma entrevista de emprego.