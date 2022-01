A entrevista de emprego é uma oportunidade de alcançar uma vaga que seja de seu real interesse, direcionando a sua trajetória profissional. Por isso, também pode ser uma situação estressante para o candidato.

Entrevista de emprego: muitos fatores corroboram a postura do candidato

No entanto, o correto direcionamento pode ser um diferencial no processo seletivo. Visto que é possível que o candidato não adote um comportamento autossabotador, alcançando resultados positivos através de uma postura direcionada durante o processo seletivo.

Adote uma postura participativa

Sendo assim, é relevante que o candidato não cruze os braços e pernas e evite gesticular excessivamente. Além disso, é pertinente que o candidato fale pausadamente e mantenha contato visual com o seu entrevistador.

Conheça a cultura empresarial

É pertinente também que o candidato analise a cultura da empresa. Visto que a cultura empresarial é uma fonte de informações que pode ser muito útil no momento de responder às diversas perguntas durante o processo seletivo.

Empresa startup ou tradicional?

Além disso, também cabe ao candidato verificar a melhor maneira de se vestir através da análise da missão, visão e valores da organização. Visto que uma Startup tem uma postura bem diferente quando comparada com empresas tradicionais. Por isso, esse é um ponto bastante importante durante um processo de recrutamento e seleção.

C onheça os seus pontos fortes e fracos

Sendo assim, entender e conhecer os seus pontos fortes e fracos também pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Leve para a entrevista de emprego situações que relatem de forma orgânica seus pontos positivos, como facilidade para lidar com pressão; comprometimento com metas; trabalho em equipe; proatividade; dentre outros fatores.

Apresente soluções para situações que requerem melhorias

Não menos importante, também cabe ao candidato conhecer os seus pontos fracos e apresentar soluções. Por exemplo, pode informar que se vê como uma pessoa tímida, porém, pretende realizar algum curso voltado para a comunicação, de modo que possa se tornar uma pessoa mais comunicativa.

Fale sobre cursos de especialização ou outros projetos futuros

Sendo assim, estará reconhecendo um ponto relevante para a sua melhoria pessoal de forma contínua. Além disso, também é pertinente que fale sobre cursos de especialização ou outros projetos futuros.

Portanto, muitos fatores corroboram a postura do candidato e direcionam o seu comportamento de modo assertivo. Por isso, cabe ao candidato se direcionar através de todos os pontos citados, dessa forma, não ficará aquém do seu potencial profissional.