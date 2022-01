Se preparar para uma entrevista de emprego é necessário para o candidato, entretanto, é importante que a análise do seu comportamento seja feita considerando as suas particularidades e as suas objetividades profissionais.

Entrevista de emprego: não fique aquém do seu potencial competitivo no mercado de trabalho

Muitos profissionais ficam aquém do seu potencial competitivo no mercado de trabalho porque não conseguem um direcionamento positivo durante uma entrevista de emprego.

Ocorre que, por conta de diversos fatores, esses profissionais não conseguem falar positivamente sobre o seu próprio trabalho, de maneira que não demonstram autoconhecimento profissional; bem como podem fazer uso de gestos e comportamentos autossabotadores durante o processo seletivo.

Tenha clareza sobre alguns pontos referentes ao seu posicionamento

Por isso, na condição de candidato, você deve ter clareza sobre alguns pontos para que esse direcionamento ocorra organicamente. Visto que, embora você possa ser um profissional pontual, proativo e dinâmico, a entrevista de emprego é o único momento que a empresa tem para avaliar todos os quesitos da vaga e o seu perfil. Por isso, demonstre o seu potencial pelo equilíbrio na sua postura.

Saiba quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos

Portanto, pode ser viável que o candidato evite cruzar braços e pernas; mantenha contato visual com o seu entrevistador; não gesticule excessivamente; atente-se à construção de sua narrativa; analise o seu próprio currículo para que saiba quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos.

Além disso, entender a empresa e sua cultura também pode ser um direcionamento para o candidato. Evitar chegar atrasado também ajuda o candidato a se sentir mais seguro, bem como é uma maneira simples de trabalhar a respiração e se familiarizar com o ambiente.

Diversos fatores que impactam no resultado de uma entrevista de emprego

São diversos fatores que impactam no resultado de uma entrevista de emprego. Entretanto, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma maneira de apresentar os pontos positivos de sua trajetória profissional.

Avalie a viabilidade da vaga na condição de candidato

Pois, dessa forma, poderá se colocar positivamente e avaliar a viabilidade da vaga também para seus objetivos. Visto que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos.

Evite um comportamento autossabotador

Certamente, o candidato que evita o comportamento autossabotador eleva suas chances de direcionamento para que alcance uma vaga de emprego que seja correlata ao seu objetivo, através do direcionamento de sua narrativa e do foco dentro da sua experiência profissional.