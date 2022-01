Para o candidato se direcionar assertivamente durante uma entrevista de emprego, deve se colocar no processo seletivo como uma pessoa capaz de contribuir com a empresa, evitando adotar um comportamento autossabotador no processo seletivo.

Entrevista de emprego: obtenha um resultado satisfatório através do equilíbrio na sua postura

O equilíbrio na postura do candidato durante a entrevista de emprego é o ponto principal para que ele consiga obter um resultado satisfatório. Por isso, é importante evitar os excessos. Sendo assim, não deve se colocar de maneira agressiva durante o processo seletivo, bem como, não deve se esconder atrás de um comportamento autossabotador.

Analise o próprio currículo

No entanto, para que o nervosismo não domine o seu comportamento enquanto candidato, é importante que você conheça de forma aprofundada o seu próprio currículo. Visto que a entrevista de emprego é uma apresentação dos pontos principais do seu documento profissional.

Os seus pontos fortes

Fale sobre situações que demonstrem os seus pontos fortes de maneira prática. Dessa forma, poderá falar sobre acontecimentos em seus empregos anteriores que corroborem a sua proatividade; facilidade para gerir equipe; organização; pontualidade; comprometimento com metas; senso de urgência, dentre outros aspectos pertinentes às suas habilidades sociocomportamentais.

Leve soluções para os seus pontos fracos

Por outro lado, as informações devem ser inseridas de maneira equilibrada, por isso, você deve conhecer os seus pontos fracos. No entanto, sugerimos que você leve uma solução para cada situação negativa. Por exemplo, você pode informar sobre sua dificuldade para falar em público, porém, deve ressaltar que irá realizar um curso para que possa expandir a sua comunicação.

Linguagem corporal

Além desses fatores, é pertinente que o candidato se atente a sua linguagem corporal; já que o seu corpo transmite uma mensagem relevante durante a entrevista de emprego. Sendo assim, não gesticule excessivamente; mantenha contato visual com o gestor da entrevista, trabalhe a sua respiração e controle o seu tom de voz.

Não fique aquém do seu potencial

Certamente, essas dicas são adaptáveis, mas são pontos importantes para que você não fique aquém do seu potencial. Pois, embora o profissional de recrutamento e seleção esteja preparado para lidar com o nervosismo do candidato, a avaliação só poderá ser feita através dos pontos demonstrados durante o processo seletivo.

Por isso, entenda a entrevista de emprego como uma apresentação e uma oportunidade para que você alcance seus objetivos no mercado de trabalho, ainda que seja algo resolutivo em longo prazo.