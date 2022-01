É comum que muitos candidatos se sintam pressionados em uma situação de avaliação, quando nos referimos à uma entrevista de emprego online, já que a falta de contato pessoal pode ser um fator de nervosismo para muitas pessoas.

Entrevista de emprego online: dicas assertivas para o direcionamento do candidato

A entrevista de emprego presencial ou online é uma oportunidade para que o candidato apresente os pontos positivos pertinentes à sua trajetória profissional. Por isso, é uma oportunidade relevante que direciona o seu comportamento, considerando algumas particularidades no que diz respeito a uma entrevista de emprego online.

Ambiente iluminado e isolamento acústico

Busque por um ambiente iluminado de maneira que seja bem visualizado. Além disso, utilize fones de ouvido com microfone, já que essa ação pode fazer com que você crie um isolamento acústico muito importante para uma entrevista de emprego online.

Faça testes referentes aos apps e internet

É importante que o candidato faça testes quanto a sua conexão e quanto aos aplicativos que serão utilizados durante o processo seletivo. Certamente, se antecipar às demandas é bastante importante para que o entrevistado diminua a sua ansiedade, fator inerente à situação.

Anotações e direcionamento do espaço disponibilizado para perguntas

Mantenha perto de você papel e caneta. Visto que é importante que faça pequenas anotações no decorrer da entrevista de emprego. Pois, essas anotações poderão direcionar suas perguntas quando for aberto o espaço para o candidato. Sendo assim, ao se preparar, poderá se colocar positivamente durante a entrevista de emprego online.

Utilize suporte para o seu smartphone ou tablet

Utilize suporte para segurar o seu telefone ou tablet, bem como, caso você faça a entrevista de emprego através de um computador, certifique-se de que você esteja sentado e com a postura ereta. Dessa forma você poderá se direcionar melhor e evitará que desfoque a entrevista, já que pode cansar o braço segurando um aparelho por muito tempo. Por isso, esse é um ponto bastante relevante para uma entrevista de emprego remota.

Cuidado com o delay

O delay é um pequeno atraso na comunicação que ocorre entre o receptor e o emissor de uma informação, geralmente, por conta do sistema VoIP. Por isso, é relevante que se atente a esse fator para que isso não faça com que interrompa o seu entrevistador durante a entrevista de emprego online, já que a ansiedade pode fazer com que você fale de maneira muito rápida e acabe prejudicando o seu direcionamento no processo.

Portanto, adapte essas dicas e analise o seu próprio currículo, de modo que destaque os pontos relevantes para que possa explorá-los organicamente durante a entrevista de emprego online ou presencial.