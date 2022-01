A entrevista de emprego online está cada vez mais comum, por isso, é uma necessidade de muitas empresas. Visto que na era digital muitas vagas se tornaram remotas, considerando as alterações que houve no mercado de forma ampla, causadas pela pandemia decorrente do novo coronavírus nos últimos dois anos.

Entrevista de emprego online e a adaptabilidade do mercado à atuação remota

Atualmente, a entrevista de emprego online se tornou um fator rotineiro para muitas empresas, já que todos esses fatores impactam em uma adaptabilidade orgânica para uma atuação remota. Sendo assim, está cada vez mais comum que o candidato receba um convite para uma entrevista de emprego online, independentemente se a sua atuação na rotina será presencial, online ou híbrida.

Direcione o seu posicionamento durante a entrevista de emprego online

No entanto, é necessário que o candidato se prepare para que possa direcionar o seu posicionamento durante a entrevista de emprego online. Sendo assim, procure por um ambiente bem iluminado para que o seu rosto seja bem visualizado; esse é um fator bastante relevante para uma entrevista de emprego online.

Da mesma forma, você deve fazer uso de fones de ouvido com microfone, já que essa é uma maneira simplificada de realizar um isolamento acústico. Além disso, é importante que você faça anotações. Por isso, deixe papel e caneta próximos, para que você possa anotar pontos relevantes da vaga e possa utilizar o espaço para perguntas de forma coerente durante o processo de recrutamento e seleção.

Adote uma postura positiva

É importante que o candidato adote uma postura positiva, tal como faria em uma entrevista de emprego presencial. Por isso, estude o seu currículo de forma aprofundada e fale sobre situações que podem ser de grande importância para que você conquiste uma vaga; bem como, você deve entender a cultura da empresa e analisar a viabilidade da contratação. Visto que os valores devem ser correspondentes para que todos os envolvidos no processo seletivo obtenham sucesso.

Utilize suporte e teste sua conexão

Não menos importante, você deve fazer uso de um suporte para segurar o seu celular ou tablet; já que uma entrevista de emprego online pode cansar o seu braço, fazendo com que você perca o foco da entrevista. Testar a sua conexão e o aplicativo que será utilizado também é bastante relevante para que você se prepare minutos antes do início marcado. Por fim, faça o login com alguns minutos de antecedência e comunique o seu entrevistador por algum canal de contato, caso você tenha algum problema com a sua internet.