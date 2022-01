A entrevista de emprego pode ser uma oportunidade para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho, ou ainda, para quem deseja trocar de empregador.

Entrevista de emprego: oportunidade que requer assertividade e objetividade

Por conta dessa possibilidade, muitas pessoas ficam nervosas e adotam uma postura autossabotadora, ainda que seja algo inconsciente. Entretanto, ao ter atenção plena à sua postura, é possível que você modifique os pontos negativos e possa direcionar assertivamente suas competências e habilidades durante o processo seletivo.

Explore positivamente o seu currículo

Primeiramente, é relevante que conceitue a entrevista de emprego como uma forma de explorar positivamente o seu currículo. Visto que se você recebeu o convite para participar do processo de recrutamento seleção, o seu currículo foi aprovado, portanto, é do interesse da empresa conhecer melhor a sua trajetória profissional. Por isso, esse conceito pode te ajudar a não se sentir julgado durante a entrevista de emprego, o que faz com que as pessoas fiquem aquém do seu potencial profissional.

Sendo assim, é relevante que evite cruzar os braços; mantenha contato visual com o seu entrevistador; não gesticule excessivamente e controle o seu tom de voz. Além disso, ter atenção plena à sua própria narrativa pode ser relevante para que você responda perguntas de forma assertiva e realize o controle do seu tom de voz.

Seus gestos, narrativa e tom de voz

Trabalhar a sua respiração é outro ponto relevante que pode ajudar em diversos aspectos. Por isso, chegar um pouco mais cedo pode ajudar o candidato a se familiarizar com o ambiente e trabalhar a sua respiração de forma natural; visto que esse detalhe pode fazer muita diferença no resultado do processo seletivo. Além disso, conhecer o seu próprio currículo de maneira aprofundada é um ponto de extrema relevância para o sucesso do candidato durante a entrevista de emprego.

Pontos fortes, fracos e resoluções

Por isso, é importante que você leve para a entrevista de emprego situações concretas que demonstrem os seus pontos fortes, como o seu senso de urgência; facilidade para trabalhar em equipe; criatividade e proatividade, por exemplo.

Por outro lado, os seus pontos fracos também devem ser considerados. Entretanto, é relevante que você tenha soluções para apresentar de maneira construtiva. Por exemplo, você pode citar que tem dificuldades para falar em público, porém, irá realizar algum curso que melhore a sua comunicação. Certamente, uma entrevista de emprego pode ser uma grande oportunidade para quem se prepara de maneira orgânica e assertiva.